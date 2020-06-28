Городские пейзажи украсили стены домов Корочанского района

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:57:28+03:00

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На торцах двух многоквартирных домов в городе Короча и селе Бехтеевка Корочанского района появились необычные картины, выполненные аэрозольной краской премиум-класса четырьмя белгородскими художниками.

Благодаря региональному проекту «Городской пейзаж» жители дома № 34 по улице Красная Площадь города Короча любуются портретом известного корочанца, купца и мецената Дмитрия Константиновича Кромского. Он изображен на фоне здания бывшей женской гимназии, построенного им в начале ХХ столетия.

Ныне в нем располагаются Корочанская средняя школа, школа искусств и Центр молодежных инициатив. Другой шедевр – очаровательная девушка с яблоками восхищает жителей дома № 9 по улице Дорошенко села Бехтеевка.

ИСТОЧНИК KP.RU