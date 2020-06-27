2020-06-27T12:31:47+03:00
Общество

В Белгороде реконструируют дом 1983 года

Об этом рассказал мэр города Юрий Галдун на своей странице в соцсети ВКонтакте
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде реконструируют дом 1983 года. Фото со страницы в соцсетях Юрия Галдуна.В Белгороде реконструируют дом 1983 года. Фото со страницы в соцсетях Юрия Галдуна.
Изменить размер текста:

По словам градоначальника Белгорода, жилой дом со встроенным магазином по 2-му Мичуринскому переулку, 4 введен в эксплуатацию в 1983 году. В его 58 квартирах прописано 114 человек. С 2010 года торговая площадь на первом этаже здания не эксплуатируется, поскольку помещение создавало угрозу безопасности дома.

В июне 2020 выдано разрешение на реконструкцию. Юрий Галдун подчеркнул, что это будет качественная реконструкция, которая создаст для жителей дома комфортное современное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Даешь отремонтированный стадион в Алексеевке!
Жертвами коронавируса стали еще два жителя Белгородской области
В Белгородской области коронавирусную инфекцию победил 80-летний Дмитрий Зигаев
В Белгороде реконструируют дом 1983 года
В микрорайонах Белгородского района построят 16 спортплощадок
Трудное детство белгородских подростков: ни закурить, ни выпить
Жительница Белгорода побила женщину-полицейского в Тюмени
Детей Губкинского округа ждет «Орленок»
Белгородца, распылившего газовый баллончик в лицо сотруднику ДПС, приговорили к трем годам колонии
За проезд по проспекту Богдана Хмельницкого в Белгороде водителю нужно будет заплатить
Белгородец похитил у пенсионера 200 тысяч рублей и потратил на подарки родственникам
В Белгородской области полицейские и росгвардейцы ликвидировали очаг дикого произрастания конопли
Часть Гражданского проспекта в Белгороде станет пешеходным
Ревнивый белгородец напал на бывшую жену с ножом
Белгородские энергетики модернизируют подстанцию 110 кВ «Майская»
Белгородские спасатели вновь пришли на помощь животным, попавшим в беду
Староосколец оставил без Интернета несколько многоэтажек
Белгоролец, задолжавший более 244 тысяч рублей алиментов, пытался оказать сопротивление судебным приставам
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Белгородец прибил приятеля лопатой
В Старом Осколе по факту гибели двух человек в ДТП возбудили уголовное дело
Жительница Белгородской области вырастила у себя на участке полторы сотни кустов мака
Белгородский губернатор идет на выборы в облдуму