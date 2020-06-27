27 Июнь 2020 2020-06-27T12:31:47+03:00

В Белгороде реконструируют дом 1983 года. Фото со страницы в соцсетях Юрия Галдуна.

Об этом рассказал мэр города Юрий Галдун на своей странице в соцсети ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

По словам градоначальника Белгорода, жилой дом со встроенным магазином по 2-му Мичуринскому переулку, 4 введен в эксплуатацию в 1983 году. В его 58 квартирах прописано 114 человек. С 2010 года торговая площадь на первом этаже здания не эксплуатируется, поскольку помещение создавало угрозу безопасности дома.

В июне 2020 выдано разрешение на реконструкцию. Юрий Галдун подчеркнул, что это будет качественная реконструкция, которая создаст для жителей дома комфортное современное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU