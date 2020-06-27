2020-06-27T11:12:14+03:00
Общество

В микрорайонах Белгородского района построят 16 спортплощадок

В районе построят спортивные сооружения, территорию озеленят
Ирина ТАРАСОВА
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В микрорайонах Белгородского района построят 16 спортплощадок. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ микрорайонах Белгородского района построят 16 спортплощадок. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Представлен план строительства новых площадок для отдыха детей и взрослых в микрорайонах Белгородского района. На 16 площадках разместят спортивные сооружения и зоны для игр детей и отдыха родителей, окружающую территорию озеленят.

Чтобы в процессе эксплуатации не всплыли дефекты, принимать каждую площадку будут органы местного самоуправления, однако главным контролером станут ТОСы.

Наличие действующего ТОСа или готовность его сформировать – главное требование при размещении новой спортивной и детской площадки в микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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