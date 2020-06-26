Жительница Белгорода побила женщину-полицейского в Тюмени

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:42:52+03:00

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В марте наша 32-летняя землячка устроила конфликт в аэропорту, подравшись с полицейской. Нарушительница порядка находилась на первом этаже аэровокзала аэропорта вместе с матерью, которая курила сигарету возле входа. К курящей обратилась инспектор спецотделения по обеспечению общественного порядка линейного отдела полиции в аэропорту Тюменского ЛО МВД России. Она потребовала пройти в дежурную часть для составления протокола о правонарушении.

В ответ подсудимая начала материться, а после повторного требования инспектора пройти в часть, ударила ее кулаком по лицу.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание - штраф в размере 15000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU