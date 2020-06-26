2020-06-26T12:47:56+03:00
Общество

Белгородские спасатели вновь пришли на помощь животным, попавшим в беду

Любимцев возвратили обрадованным детям и счастливой хозяйке
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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За минувшие сутки спасатели региона дважды откликались на просьбы жителей области оказать помощь братьям нашим меньшим. Одного любимца сняли с высокого дерева и возвратили обрадованным детям, другого - вытащили из глубокого колодца.

Одно из сообщений о помощи животному поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа 25 июня. Огорченные дети просили прийти на помощь котенку, который взобрался на высокое дерево в городе Строитель. Чтобы помочь животному к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 36. С помощью штурмовой лестницы один из пожарных подобрался к котенку, а затем, спустившись с ним на землю, передал спасенное животное обрадованным детям.

Еще один звонок с просьбой спасти животное поступил из села Антоновка Грайворонского района. Хозяйка кота сообщила, что тот провалился в глубокий колодец и сама она его вытащить не может. На место вызова направили дежурный караул пожарно-спасательной части № 43. С помощью штурмовой лестницы и подручных средств пожарные смогли достать кота из колодца, и затем передали спасенного в руки его хозяйки.

Стоит отметить, что в МЧС нет специальной службы, которая занимается спасением животных, и в компетенцию пожарных и спасателей подобные случаи не входят. Но учитывая, что в момент поступления обращений помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбы звонивших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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