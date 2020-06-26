Староосколец оставил без Интернета несколько многоэтажек

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:47:12+03:00

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С заявлением в полицию Старого Оскола обратился представитель компании, предоставляющей услуги доступа к Интернету. Он сообщил, что в двух микрорайонах города без сети остались сразу несколько многоэтажек. Выехав на место для установления причин, специалисты обнаружили пропажу более полутора тысяч метров кабеля.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний работающий мужчина, ранее судимый за имущественные и тяжкие преступления против личности. По предварительным данным, кабель он умыкнул ночью. Свой поступок местный житель объяснил тяжелым материальным положением и тем, что ему хотелось кушать. Похищенное он сдал в скупку металла. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Старом Осколе полицейские задержали подозреваемого в краже интернет-кабеля.Злоумышленник оставил без Интернета несколько многоэтажек в двух микрорайонах города.

ИСТОЧНИК KP.RU