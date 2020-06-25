2020-06-25T19:28:15+03:00
Общество

В Старом Осколе по факту гибели двух человек в ДТП возбудили уголовное дело

По данным полиции, у водителя легкового автомобиля установлено состояние опьянения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Трагедия произошла 23 июня в четвертом часу дня в городе Старом Осколе. По предварительным данным, на улице Центральная 44-летний водитель «Лады Приоры» при повороте на автозаправку не пропустил «КамАЗ». В результате столкновения погибли два человека. Авария унесла жизни 68-летней женщины и 34-летнего мужчины – пассажиров легкового автомобиля. Оба приходятся водителю близкими родственниками. Самого автомобилиста с травмами доставили в больницу.

Позже у водителя «Приоры» было установлено состояние опьянения. Мужчина рассказал, что накануне вечером выпил три литра пива. По его словам, на следующий день он чувствовал себя нормально и, несмотря на замечания пассажиров, сел за руль.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное в состоянии опьянения». За совершение такого преступления предусмотренного серьезное наказание – до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Старом Осколе по факту гибели двух человек в ДТП возбудили уголовное дело
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