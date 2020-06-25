Музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление" переехал

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:04:08+03:00

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Музей-диорама Белгорода временно сменил прописку. Все экспонаты, а их около 20 тысяч, из всеми известного здания на улице Попова перевезли на улицу Мичурина, 43, где раньше находился музей народной культуры. В здании музея-диорамы осталась только сама диорама. Как сообщили в мэрии областного центра, капитальный ремонт музея-диорамы завершится к маю 2021 года.

После капремонта в музее-диораме полностью обновится планировка, интерьер и экспозиция. А само здание на улице Мичурина станет структурным подразделением музея-диорамы.

Напомним, что музеи Белгорода открылись в День России. А с 24 июня своих первых посетителей после долгого перерыва принял музей-заповедник «Прохоровское поле».

ИСТОЧНИК KP.RU