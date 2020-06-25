В Белгородской области скончался 46-й пациент с подтвержденным COVID-19

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:44:54+03:00

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 35 человек

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Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, от заражения коронавирусной инфекцией скончался еще один пациент. Умерший — 62-летний житель Белгорода. Он проходил лечение на базе Городской больницы №2. Он стал 46-м по счету белгородцем, чьи жизни оборвала опасная инфекция.

Отметим, что на сегодняшний день, по информация областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число зараженных в области составляет 4 189 человек. 593 госпитализировано, 35 из них находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в области за минувшие сутки зафиксировано 69 новых случаев заражения. Наибольшее количестве новых заражений — в Старооскольском городском округе — 17. Число заболевших в этом муниципалитете составляет 736 человек.

В целом по области на самоизоляции находятся 3 818 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU