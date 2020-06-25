2020-06-25T09:40:26+03:00
Общество

Цена на парковки в Белгороде может возрасти в разы

Одна цена — в центре, другая — на окраине города
Ирина ТАРАСОВА
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Цена на парковки в Белгороде может возрасти в разы.Цена на парковки в Белгороде может возрасти в разы.
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О том, что цена парковок в Белгороде может измениться, говорил с депутатами на прошедшей сессии мэр Юрий Галдун. При этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр, в частности, написал: «Вчера на сессии горсовета обратился к депутатам с предложением создать рабочую группу по разработке и утверждению программы развития парковочного пространства. Одно из предложений для обсуждения — введение дифференцированного тарифа. Одна цена в центре, другая на окраине. Прозвучало 300 и 3».

Мэр пообещал, что подробно о готовящихся изменениях в расскажет в специальном интервью. А пока подчеркнул, что его слова были неправильно истолкованы и растиражированы некомпетентными источниками. Юрий Галдун написал, что цифры 300 и 3 он назвал для примера, мог назвать и другие — 100 и 1.

Напомним, что в течении довольно длительного периода парковки в Белгороде оставались бесплатными. Это было связано с введением режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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