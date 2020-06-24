Отдыхающие на пляжах Белгородчины обязаны соблюдать социальную дистанцию

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:02:52+03:00

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На днях состоялся профилактический рейд сотрудников МЧС вместе с полицией на городском пляже Белгорода. С 16 июня пляжи Белгородской области официально открыты, но работа пляжей области должна проходить при обеспечении всех рекомендаций Роспотребнадзора и с соблюдением социальной дистанции отдыхающими.

Отдыхающим раздали профилактические памятки с правилами поведения на водоемах и напомнили родителям, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра на водоемах, ни на секундочку.

Сотрудники МЧС продолжают профилактическую работу с отдыхающими, направленную на предотвращение несчастных случаев на воде и обучению белгородцев правилам безопасного поведения на водных объектах. С началом купального сезона в местах, оборудованных для купания, постоянно дежурят сезонные спасатели, которые следят за порядком на водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU