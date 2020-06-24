2020-06-24T13:16:41+03:00
Общество

Судебные приставы арестовали крутую машину за долги по зарплате

Невыплаты составили 103 тысячи рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Судебные приставы арестовали «BMW X5 M» за долги по зарплате.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиСудебные приставы арестовали «BMW X5 M» за долги по зарплате.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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В Старооскольском районном отделении УФССП России по Белгородской области на исполнении производство о взыскании с предприятия задолженности по заработной плате в размере 103 тысячи рублей. Судебный пристав арестовал внедорожник «BMW X5 M», принадлежащий организации, поскольку требования не выполняются.

В отношении должника применены меры принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Директора организации предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и вручили требование о предоставлении бухгалтерской и учредительной документации.

Автомобиль оставлен на ответственное хранение директору организации без права пользования. Если в установленные сроки задолженность не будет погашена, то арестованное имущество будет изъято и передано на принудительную реализацию, в счет погашения задолженности по заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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