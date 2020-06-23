В Старом Осколе столкнулись «КамАЗ» и «Приора» - два человека погибли

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:22:22+03:00

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Во вторник, 23 июня, в три часа дня на улице Центральная в Старом Осколе произошло страшное ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель «Лады Приоры» при повороте налево, на автозаправку, не пропустил двигавшийся прямо во встречном направлении «КамАЗ».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в результате столкновения погибли два человека. На месте происшествия скончалась 68-летняя пассажирка «Лады». Очевидцы сообщили, что еще двух находившихся в салоне мужчин забрала «скорая». Позже стало известно о смерти еще одного пассажира «Приоры» – 34-летнего мужчины. Водитель легковушки госпитализирован. Управлявший «КамАЗом» 44-летний мужчина не пострадал. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU