В Старом Осколе столкнулись «КамАЗ» и «Приора» - два человека погибли
Во вторник, 23 июня, в три часа дня на улице Центральная в Старом Осколе произошло страшное ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель «Лады Приоры» при повороте налево, на автозаправку, не пропустил двигавшийся прямо во встречном направлении «КамАЗ».
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в результате столкновения погибли два человека. На месте происшествия скончалась 68-летняя пассажирка «Лады». Очевидцы сообщили, что еще двух находившихся в салоне мужчин забрала «скорая». Позже стало известно о смерти еще одного пассажира «Приоры» – 34-летнего мужчины. Водитель легковушки госпитализирован. Управлявший «КамАЗом» 44-летний мужчина не пострадал. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU