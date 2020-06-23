В Белгороде закрывают кладбище в районе улиц Южной - 8 Марта
Решение о закрытии кладбища "Краснянское" подписал мэр города
В Белгороде закрывают кладбище «Краснянское».
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Мэр областного центра Юрий Галдун подписал постановление о закрытии в Белгороде кладбища «Краснянское». В документе, который опубликован на сайте городской администрации Белгорода, сказано, что кладбище «Краснянское», которое расположено в районе улиц Южной — 8 Марта, будет закрыто для захоронений. Решение принято в соответствии с действующим законодательство о погребении и похоронном деле. В постановлении мэрии, в частности, сказано, что кладбище закрывается в связи с «полным использованием территории».
ИСТОЧНИК KP.RU