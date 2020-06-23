2020-06-23T16:25:54+03:00
Происшествия

В Белгородской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве под предлогом оказания юридических услуг

Жертвами обмана стали три человека
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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По данным полиции, жертвами аферы стали трое жителей Новооскольского городского округа. Все они обращались за услугами к одному и тому же юристу. По версии следствия, 46-летний мужчина пришел к нему с просьбой помочь вернуть водительское удостоверение, которое забрали за вождение в нетрезвом виде, и приобрести грузовик. Он отдал индивидуальному предпринимателю, работающему в сфере права, 265 тысяч рублей. Тот взял деньги, но, как считает полиция, никакие услуги оказывать не собирался.

Другой местный житель – 51-летний мужчина, обращался к юристу по вопросу приобретения и оформления земельного участка. А 57-летняя женщина надеялась с его помощью отметить судебный приказ о взыскании кредитной задолженности. Они заплатили за услуги юриста 108 тысяч рублей и также остались ни с чем.

- Завладев деньгами, подозреваемый продолжал выходить на связь с потерпевшими, утверждая, что работает над решением вопроса, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В настоящее время в отношении юриста возбужден ряд уголовных дел по статье мошенничество. Если его вина будет доказана в суде, он может получить шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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