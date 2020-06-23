2020-06-23T15:52:43+03:00
Общество

18-летний белгородец устроился работать закладчиком и через неделю стал фигурантом уголовного дела

Кладмен с недельным стажем попался с оптовой партией «синетики»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
В поисках легкого заработка белгородец устроился работать закладчикомВ поисках легкого заработка белгородец устроился работать закладчикомФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Фигурантом уголовного дела стал 18-летний житель Волоконовского района. В поисках легкого заработка парень устроился работать закладчиком. Криминальную вакансию он нашел в сети Интернет. Спустя неделю юный кладмен уже давал показания в отделе полиции.

По предварительным данным, молодой человек по указанию своего куратора приехал за оптовой партией наркотика в поселок Комсомольский Белгородского района. Впоследствии он должен был сделать более мелкие закладки на территории областного центра. Парень нашел в лесу тайник со свертком, но далеко уйти с ним не успел. Юношу уже ждали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков белгородского районного отдела полиции. Правоохранители также нашли в одном из дворов Белгорода закладку, которую успел сделать молодой человек.

В общей сложности у него изъяли чуть больше десяти граммов запрещенного вещества. По всей видимости, работодатель не объяснил молодому человеку, что для синтетических наркотиков это уже серьезный объем.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. Ему грозит длительное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Белгородчине на фасаде пожарно-спасательной части №16 появилась памятная табличка в честь ветеранов ВОВ
В Белгородской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве под предлогом оказания юридических услуг
18-летний белгородец устроился работать закладчиком и через неделю стал фигурантом уголовного дела
В Белгородской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще два человека
Tele2 дарит бизнес-клиентам бонусные пакеты SMS
Все больше россиян используют дистанционные банковские платежи
В Белгородской области из-за непогоды деревья упали прямо на линии электропередач
На улицах Белгорода энергетики заменят 4000 светильников на светодиодные
Белгородец заплатит судебный штраф за кражу 600 килограмм лома
18-летний белгородец проведет 150 часов на обязательных работах за удар ножом подруги
Староосколец, мечтавший об иномарке, умыкнул у соседки старый «Ситроен»
Полицейские помогли белгородке найти забытый на набережной мобильник
В Старом Осколе автоинспекторы задержали таксиста, несколько раз за время поездки нарушившего ПДД
В Алексеевке подозреваемый в убийстве отца при задержании оказал правоохранителям сопротивление
За сутки белгородские сотрудники МЧС оказали помощь двум животным, попавшим в беду
В пруду села Крапивное Белгородской области утонул ребенок
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки
Белгородцы могут принять участие в полумарафоне «ЗаБег» онлайн и офлайн
Белгородские пограничники обнаружили контрабандные курительные смеси в приграничной зоне
Где и когда в Белгородской области погаснут экраны телевизоров
Эксклюзивно в Wink второй сезон сериала «Пиарщица»: О чем не хотят говорить звезды
На Белгородскую область идут дожди с грозами