18-летний белгородец устроился работать закладчиком и через неделю стал фигурантом уголовного дела

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:52:43+03:00

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Фигурантом уголовного дела стал 18-летний житель Волоконовского района. В поисках легкого заработка парень устроился работать закладчиком. Криминальную вакансию он нашел в сети Интернет. Спустя неделю юный кладмен уже давал показания в отделе полиции.

По предварительным данным, молодой человек по указанию своего куратора приехал за оптовой партией наркотика в поселок Комсомольский Белгородского района. Впоследствии он должен был сделать более мелкие закладки на территории областного центра. Парень нашел в лесу тайник со свертком, но далеко уйти с ним не успел. Юношу уже ждали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков белгородского районного отдела полиции. Правоохранители также нашли в одном из дворов Белгорода закладку, которую успел сделать молодой человек.

В общей сложности у него изъяли чуть больше десяти граммов запрещенного вещества. По всей видимости, работодатель не объяснил молодому человеку, что для синтетических наркотиков это уже серьезный объем.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. Ему грозит длительное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU