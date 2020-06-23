2020-06-23T14:32:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще два человека

COVID-19 унес жизни уже 43 жителей региона
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще два человека.В Белгородской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще два человека.Фото: "КП" Архив
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Как сообщили 23 июня в региональном департаменте здравоохранения, за минувшие сутки в Белгородской области от заражения коронавирусной инфекцией скончались еще два тяжелобольных пациента. Всего с начала пандемии в регионе жертвами опасного вируса стали 43 жителя.

За минувший сутки COVID-19 унес жизни 67-летнего жителя Алексеевского городского округа и 65-летнего жителя Яковлевского городского округа. Оба умерших пациента проходивший лечение в Белгородской городской больнице №2.

Напомним, что на 23 июня в регионе зарегистрировали 4 048 инфицированных. На госпитализации находятся 620 пациентов, состояние 36 медики оценивают, как тяжелое, их подключили к аппаратам ИВЛ.

Среди муниципалитетов области второй день подряд по количеству зараженных «лидирует» Старооскольский городской округ. За минувшие сутки в округе зарегистрировано 18 новых случаев заболеваний. Всего же за прошедшие сутки в области коронавирусная инфекция подтвердилась у 72 белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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