2020-06-23T13:51:34+03:00
Общество

Tele2 дарит бизнес-клиентам бонусные пакеты SMS

Принять участие в акции могут как новые, так и действующие клиенты до 10 июля 2020 года включительно
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Компания предлагает корпоративным абонентам приобрести пакеты на 5 000 или 10 000 сообщений в рамках услуги «SMS-Таргет» и получить бонусный пакет аналогичным номиналом на номера Tele2 в подарок.

Tele2 отмечает растущую востребованность бизнес-услуг и продолжает совершенствовать продуктовые предложения в соответствии с интересами B2B-клиентов. Так, корпоративные абоненты оператора могут получить в течение всей акции в подарок один бонусный пакет SMS на номера Tele2 для таргетированной рассылки в рамках услуги «SMS-Таргет».

Участниками акции становятся бизнес-клиенты, подключившиеся к услугам связи на территории Белгородской области, которые приобретут любой пакет на 5 000 или 10 000 сообщений до 10 июля 2020 года включительно. Бонусный пакет SMS на номера Tele2, равный номиналу приобретенного, доступен для активации на следующий рабочий день после покупки и действует в течение 30 дней. Бонусный пакет не продлевает срок действия ранее приобретенных пакетов сообщений.

Услуга «SMS-Таргет» позволяет настраивать адресные рассылки с детальным сегментированием целевой аудитории. Инструмент рассчитан на привлечение новых клиентов и оперативное информирование лояльной аудитории об акциях и услугах компании. С помощью простого и удобного веб-интерфейса корпоративный абонент Tele2 может задать нужные параметры и провести SMS-рассылку, а также по ее итогам проанализировать эффективность кампании. Неизрасходованные SMS переносятся на следующий месяц и суммируются с новым пакетом.

Подключить услугу «SMS-Таргет» можно в личном кабинете или посредством набора USSD-команды *255*555#. Кроме того, направить запрос на подключение можно на электронную почту corpzapros@tele2.ru.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Tele2 продолжает укреплять свои позиции на высококонкурентном рынке корпоративной связи. Об этом свидетельствуют наши ключевые финансовые показатели: благодаря развитию клиентской базы в I квартале 2020 года мы зафиксировали рост выручки в B2B-направлении в Черноземье на 21%. Чтобы оставаться эффективными в бизнес-сегменте, мы регулярно анализируем потребительское поведение и разрабатываем универсальные и актуальные предложения. Услуга «SMS-Таргет» отвечает потребностям наших клиентов, а бонусный пакет SMS позволит увеличить охват адресных рассылок и за счет эффективного информирования целевой аудитории улучшить бизнес-показатели».

Подробности на сайте belgorod.tele2.ru

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