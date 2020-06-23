2020-06-23T13:20:18+03:00
Экономика

Все больше россиян используют дистанционные банковские платежи

Таковы результаты опроса россиян 18-60 лет, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек, проведенные банком «Открытие»
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..Фото: "КП" Архив
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Россияне активно пользуются дистанционными межбанковскими переводами средств с карты на карту, в том числе через Систему быстрых платежей.

Более 80% респондентов за последние три месяца пользовались дистанционными переводами средств на карты в другие банки. При этом 59% переводили только мелкие суммы, а 24% осуществляли и крупные переводы. 12% опрошенных боятся переводить большие суммы дистанционно, а 2% заявили, что не хотят декларировать доходы и опасаются налоговой инспекции.

При этом 71% россиян готовы пользоваться дистанционными переводами, в том числе через Систему быстрых платежей, если они будут оставаться бесплатными. В настоящий момент по рекомендации ЦБ через СБП можно перевести без комиссий до 100 тысяч рублей, но в некоторых банках, включая «Открытие», ее нет и не зависимо от суммы.

- Мгновенные переводы по номеру телефона через СБП являются хорошей альтернативой переводам с карты на карту: они совершаются без комиссии и ограничений, не требуется выяснять реквизиты карты или счета, достаточно знать номер телефона и название банка получателя. За год с момента подключения «Открытия» к Системе быстрых платежей доля таких операций в общем объеме переводов выросла до 13%, - прокомментировал Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

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