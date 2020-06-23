2020-06-23T10:43:44+03:00
Общество

Белгородец заплатит судебный штраф за кражу 600 килограмм лома

Суд учел признание вины и возвращение похищенного собственнику
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородец заплатит судебный штраф за кражу 600 килограмм лома.Белгородец заплатит судебный штраф за кражу 600 килограмм лома.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Белгородец заплатит 8 тысяч рублей за хищение 600 килограммов лома верхнего строения пути. Хищение произошло в феврале 2020 года. С территории путевой машинной станции № 138 Юго-Восточной дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» в поселке Разумное белгородец совершил кражу на сумму более 4 тысяч рублей. Суд учел, что 37-летний гражданин полностью признал свою вину, впервые совершил преступление небольшой тяжести, а похищенное имущество возвратил собственнику.

Сотрудники транспортной полиции задержали его в тот момент, когда мужчина пытался сбыть краденое в пункте приема лома черных металлов. Похищенное было изъято, а белгородец предстал перед судом, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все больше россиян используют дистанционные банковские платежи
В Белгородской области из-за непогоды деревья упали прямо на линии электропередач
На улицах Белгорода энергетики заменят 4000 светильников на светодиодные
Белгородец заплатит судебный штраф за кражу 600 килограмм лома
18-летний белгородец проведет 150 часов на обязательных работах за удар ножом подруги
Староосколец, мечтавший об иномарке, умыкнул у соседки старый «Ситроен»
Полицейские помогли белгородке найти забытый на набережной мобильник
В Старом Осколе автоинспекторы задержали таксиста, несколько раз за время поездки нарушившего ПДД
В Алексеевке подозреваемый в убийстве отца при задержании оказал правоохранителям сопротивление
За сутки белгородские сотрудники МЧС оказали помощь двум животным, попавшим в беду
В пруду села Крапивное Белгородской области утонул ребенок
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки
Белгородцы могут принять участие в полумарафоне «ЗаБег» онлайн и офлайн
Белгородские пограничники обнаружили контрабандные курительные смеси в приграничной зоне
Где и когда в Белгородской области погаснут экраны телевизоров
Эксклюзивно в Wink второй сезон сериала «Пиарщица»: О чем не хотят говорить звезды
На Белгородскую область идут дожди с грозами