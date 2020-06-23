Белгородец заплатит судебный штраф за кражу 600 килограмм лома

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:43:44+03:00

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Белгородец заплатит 8 тысяч рублей за хищение 600 килограммов лома верхнего строения пути. Хищение произошло в феврале 2020 года. С территории путевой машинной станции № 138 Юго-Восточной дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» в поселке Разумное белгородец совершил кражу на сумму более 4 тысяч рублей. Суд учел, что 37-летний гражданин полностью признал свою вину, впервые совершил преступление небольшой тяжести, а похищенное имущество возвратил собственнику.

Сотрудники транспортной полиции задержали его в тот момент, когда мужчина пытался сбыть краденое в пункте приема лома черных металлов. Похищенное было изъято, а белгородец предстал перед судом, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU