18-летний белгородец проведет 150 часов на обязательных работах за удар ножом подруги

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:26:21+03:00

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18-летний житель Прохоровского района Белгородчины осужден к 150 часам обязательных работ за причинения тяжкого вреда здоровью подруги. Было установлено, что во время ссоры молодой человек ударил свою подругу ножом в живот. Собранные Яковлевским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применение предметов, используемых в качестве оружия).

Трагедия разыгралась 19 ноября 2019 года. Тогда 17-летний подсудимый находился в селе Береговое Прохоровского района, где общался со своей 16-летней подругой. Он требовал продолжения их дружбы, возникла ссора, в ходе которой он достал нож и ударил девушку в живот.

С места происшествия парень убежал, а потерпевшая смогла сама добраться до знакомых и рассказать о случившемся. Они же и отвезли ее в больницу.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU