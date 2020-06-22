2020-06-22T19:34:31+03:00
Общество

Полицейские помогли белгородке найти забытый на набережной мобильник

Женщина в соцсетях поблагодарила правоохранителей за помощь
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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По предварительным данным, жительница Алексеевского городского округа 13 июня сидела с подружкой на набережной реки Тихая сосна. Уходя, она забыла свой мобильник стоимостью около 50 тысяч рублей, а, когда вернулась, его там уже не было. Женщина обратилась за помощью в полицию.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Кроме того, правоохранители предусмотрительно промониторили соцсети на предмет находок. В одном из местных пабликов в тот же день выложили информацию об обнаруженном мобильнике.

- Выяснилось, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Полицейские помогли заявительнице связаться с женщиной, которая нашла ее телефон. Имущество было передано законной владелице, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

Позже женщина написала в соцсети отзыв о работе полиции. Она отметила, что ей не раз приходилось читать и слышать не самые лестные высказывания в адрес правоохранителей, однако после личного обращения к стражам порядка у нее сложилось другое мнение. Жительница городского округа отметила оперативность сотрудников органов внутренних дел, а также их тактичное отношение даже к тем, кто к ним пришел с некриминальными неприятностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полицейские помогли белгородке найти забытый на набережной мобильник
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