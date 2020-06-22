В пруду села Крапивное Белгородской области утонул ребенок

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:08:52+03:00

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О происшествии в селе Крапивное Яковлевского городского округа сообщили на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Яковлевского района. Семья с ребенком отдыхала на берегу пруда. После купания мама вышла на берег, а мальчик остался играть у воды. Спустя несколько минут женщина потеряла ребенка из вида и стала его искать, однако обнаружить его не смогла. Прибывшие к месту происшествия водолазы поисково-спасательной службы Белгородской области извлекли из водоема тело ребенка 2013 года рождения. Место, где купались мать с ребенком не было предназначено для этих целей. Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, что с 16 июня пляжи Белгородской области официально открыты, согласно постановлению Губернатора Белгородской области №73 от 16 июня 2020 года «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 года №58». На основании данного постановления работа пляжей области должна осуществляться при условиях обеспечения всех рекомендации Роспотребнадзора и с соблюдением социальной дистанции отдыхающими.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области напоминает, что согласно правилам безопасности на водоемах детей нельзя оставлять без присмотра взрослых, не допускается устраивать игры вблизи рек и озер, обязательно нужно напоминать ребенку об основных правилах безопасности на воде, рассказывать детям об опасностях, которые их подстерегают вблизи водоемов, объяснить детям приемы оказания первой помощи, обязательно рассказать ребенку, что в случае происшествия на воде нужно сразу звонить по Единому телефону вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU