Где и когда в Белгородской области погаснут экраны телевизоров
Об остановках эфирного теле- и радиовещания, которые связаны с проведением технических работ сообщила Филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ». Так, в Белгороде экраны телевизоров погаснут сегодня, 22 июня, с 10:00 до 17:00.
В Старом Осколе технические работы будут проводиться 22-23 июня и 25-26 июня в период времени с 10:00 до 17:00; - в Вейделевке 23-26 июня — с 9:00 до 16:00; в Новом Осколе с 26 июня по 2 июля — с 9:00 до 16:00; в Новоалександровке Ровеньского района 1-3 июля и 6-7 июля — с 9:00 до 16:00.
Также кратковременно вещания будет прекращено на территориях Белгородского, Вейделевского, Новооскольского, Ровеньского, Старооскольского районов и соседних населенных пунктов.
Отметим, что некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.
Филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ» приносит свои извинения за возможные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU