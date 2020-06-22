22 Июнь 2020 2020-06-22T10:22:32+03:00

Где и когда в Белгородской области погаснут экраны телевизоров. Фото: "КП" Архив

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Об остановках эфирного теле- и радиовещания, которые связаны с проведением технических работ сообщила Филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ». Так, в Белгороде экраны телевизоров погаснут сегодня, 22 июня, с 10:00 до 17:00.

В Старом Осколе технические работы будут проводиться 22-23 июня и 25-26 июня в период времени с 10:00 до 17:00; - в Вейделевке 23-26 июня — с 9:00 до 16:00; в Новом Осколе с 26 июня по 2 июля — с 9:00 до 16:00; в Новоалександровке Ровеньского района 1-3 июля и 6-7 июля — с 9:00 до 16:00.

Также кратковременно вещания будет прекращено на территориях Белгородского, Вейделевского, Новооскольского, Ровеньского, Старооскольского районов и соседних населенных пунктов.

Отметим, что некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.

Филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ» приносит свои извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU