2020-06-21T18:30:55+03:00
Происшествия

В Белгороде столкнулись патрульный автомобиль и иномарка

По факту ДТП в полиции назначили служебную проверку
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде «Шкода» сотрудников ДПС столкнулась с «Хондой Цивик».В Белгороде «Шкода» сотрудников ДПС столкнулась с «Хондой Цивик».Фото: "КП" Архив
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В воскресенье, 21 июня, в областном центре произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. По предварительным данным, около десяти часов утра на перекрестке проспекта Славы с улицей Белгородского полка «Шкода» сотрудников ДПС столкнулась с «Хондой Цивик» под управлением 36-летнего мужчины.

- В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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