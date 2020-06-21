В Белгороде столкнулись патрульный автомобиль и иномарка
По факту ДТП в полиции назначили служебную проверку
В Белгороде «Шкода» сотрудников ДПС столкнулась с «Хондой Цивик».Фото: "КП" Архив
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В воскресенье, 21 июня, в областном центре произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. По предварительным данным, около десяти часов утра на перекрестке проспекта Славы с улицей Белгородского полка «Шкода» сотрудников ДПС столкнулась с «Хондой Цивик» под управлением 36-летнего мужчины.
- В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU