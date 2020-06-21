Под Белгородом произошло ДТП на железнодорожном переезде

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:46:26+03:00

В полиции сообщили, что в аварии никто не пострадал

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 июня около 09 часов 25 минут в селе Пушкарное Белгородского района. По предварительным данным, на железнодорожном переезде в селе Пушкарное Белгородского района, оборудованном световой и звуковой сигнализацией, столкнулись рейсовый тепловоз, двигавшийся по маршруту «Белгород – Готня» и «Нива» под управлением водителя 1947 года рождения.

- В ДТП никто не пострадал. В настоящее время автоинспекторами устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU