Губкинцы сами выберут территорию для благоустройства

20 Июнь 2020 2020-06-20T17:58:34+03:00

Произойдет это во время голосования 1 июля

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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля в Белгородской области будет совмещено с народным выбором общественной территорий для благоустройства, которое будет выполнено уже в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Губкинского округа.

Губкинцам предлагается выбрать один проект из трех представленных: реновация детского сквера по улице Горького; совершенствование благоустройства сквера имени Александра Пушкина; совершенствование благоустройства центрального сквера в поселке Троицкий.

На избирательных участках будут размещены стенды со схемами предполагаемого благоустройства. Жителям предлагается принять участие в голосовании и самим определить, какую из территорий ждет преображение.

ИСТОЧНИК KP.RU