Губкинцы сами выберут территорию для благоустройства
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля в Белгородской области будет совмещено с народным выбором общественной территорий для благоустройства, которое будет выполнено уже в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Губкинского округа.
Губкинцам предлагается выбрать один проект из трех представленных: реновация детского сквера по улице Горького; совершенствование благоустройства сквера имени Александра Пушкина; совершенствование благоустройства центрального сквера в поселке Троицкий.
На избирательных участках будут размещены стенды со схемами предполагаемого благоустройства. Жителям предлагается принять участие в голосовании и самим определить, какую из территорий ждет преображение.
ИСТОЧНИК KP.RU