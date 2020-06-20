Двое белгородцев ответят за нападение на полицейских

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:43:00+03:00

И староосколец, и житель Белгородского района в момент драки с полицейским были в состоянии алкогольного опьянения

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Региональный Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам нападений на сотрудников полиции. И староосколец, и житель Белгородского района в момент драки с полицейским были в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им придется отвечать по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Так, сообщает пресс-служба ведомства, 18 июня 2020 года 46-летний житель Старого Оскола, находясь в состоянии алкогольного опьянения, буянил в районе микрорайона Жукова Старого Оскола. Соседи вызвали наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские начали разбирательство, а старооскольец набросился на одного из них с кулаками.

11 июня 2020 года 33-летний житель Белгородского района, который был доставлен участковым уполномоченным в наркологический диспансер для медицинского освидетельствования, ударил сотрудника полиции. При этом обвиняемый был сильно пьян.

В настоящее время оба жителя области допрошены в качестве подозреваемых, дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU