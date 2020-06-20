20 Июнь 2020 2020-06-20T12:01:39+03:00

В Старом Осколе сотрудник одного из банков похитил деньги у пенсионерки. Фото: Архив "КП"

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В полицию Старого Оскола обратилась 70-летняя пенсионерка, насторожившаяся после прихода СМС-ок на ее телефон о снятии денег с ее счета. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что со счета оскольчанки таки были похищены более 50 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 26-летний консультант финансово-кредитного учреждения. Пожилая женщина обратилась к нему с просьбой подключить услугу «мобильный банк». Консультант попросил пенсионерку провести необходимые манипуляции с картой у банкомата и запомнил пин-код. Уходя, оскольчанка забыла карту. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник забрал ее и снял со счета потерпевшей более 50 тысяч рублей.

Придя домой, пожилая женщина стала получать смс-уведомления на мобильный телефон. Не понимая, что происходит, она обратилась снова к тому же сотруднику банка. Злоумышленник удалил с телефона смс-сообщения и, заверив пенсионерку, что все в порядке, отправил ее домой. Женщина решила перестраховаться и обратилась в полицию.

По данному факту Следственным Управлением УМВД России по Старому Осколу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России Федерации - кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

Санкции статьи – до шести лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU