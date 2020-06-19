2020-06-19T12:21:38+03:00
Общество

Белгородец оплатил крупный долг по алиментам только после ареста банковских счетов

Приставам пришлось разыскивать должника, чтобы взыскать долг
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец оплатил крупный долг по алиментам только после ареста банковских счетовБелгородец оплатил крупный долг по алиментам только после ареста банковских счетовФото: "КП" Архив
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Благодаря мерам, которые были приняты судебными приставами отделения по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Белгороду и Белгородскому району, уже совершеннолетний ребенок получил крупную сумму из причитающихся ему алиментов. Но для этого пришлось разыскивать горе-папашу и применить к нему целый комплекс мер, в частности, наложить арест на банковские счета.

По решению суда мужчина должен был выплачивать алименты в размере ¼ всех видов заработка. Однако денежные средства на содержание ребенка он не перечислял, так что к моменту совершеннолетия ребенка образовалась задолженность в размере 623 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель установил, что у должника отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, должник официально не трудоустроен. Также выяснилось, что мужчина по адресу места регистрации не проживает.

Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске банковских счетов должника, и получив, положительные ответы с кредитных организаций, обратил на них взыскание.

После применения данной меры, должник вспомнил о своих родительских обязанностях, и нашел возможность погасить долг по алиментам в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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