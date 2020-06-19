19 Июнь 2020 2020-06-19T10:18:23+03:00

В Белгородской области не заскучаешь: ожидается сильная жара, порывистый ветер и грозы. Фото: "КП" Архив

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Сегодня, 19 июня, по данным белгородских синоптиков, на территории области ожидается сильный ветер, порывы ветра до 17 м/сек и переменная облачность. Ночью вероятность осадков мала, а вот днем стоит вооружиться зонтом: будут небольшие кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью — 16-21 градусов тепла, днем температура поднимется до отметки плюс 32 градуса.

Спасатели предупреждают белгородцев, что в жаркие часы дня лучше не выходить на солнце, одевать легкую светлую одежду и запастись водой. В случае чрезвычайного происшествия ведомство просит звонить по телефону Единой службы спасения-112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU