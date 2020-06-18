2020-06-18T17:45:36+03:00
Общество

Фитнес-центры, бассейны, аквапарк и ледовые арены Белгородской области начнут работать с 20 июня

Ограничения на посещение этих объектов обещают снять на особых условиях
Ирина ТАРАСОВА
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Фитнес-центры, бассейны, аквапарк и ледовые арены Белгородской области начнут работать с 20 июня.Фитнес-центры, бассейны, аквапарк и ледовые арены Белгородской области начнут работать с 20 июня.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области с 20 июня пообещали снять ограничения с разрешить работать физкультурно-оздоровительным центрам, фитнес-центрам, бассейнам, аквапарку и ледовым аренам. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал губернатор области Евгений Савченко. В частности, губернатор отметил: «20 июня, в субботу, открываем в Белгородской области физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, ледовые арены, фитнес-центры, аквапарк. Их загрузка не должна превышать 25% от единовременной пропускной способности объекта».

Напомним, что несколькими днями раньше в области открыли пляжи, а с 18 июня разрешили въезжать в регион жителям столицы без обязательных справок, которые требовались раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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