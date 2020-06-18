2020-06-18T19:45:06+03:00
Общество

Старооскольская строительная организация заплатила долг и штраф за несвоевременную оплату

Общая сумма составила 82 тысячи рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Со счета старооскольской строительной организации списан долг и штраф. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиСо счета старооскольской строительной организации списан долг и штраф. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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Судебные приставы исполнили решение Арбитражного суда Белгородской области, взыскали в пользу индивидуального предпринимателя долг за неисполнение обязательств по договору. В результате задолженность по исполнительному производству - 72 тысячи рублей, а также 10 тысяч рублей сбора за несвоевременное исполнение требования списаны со счета должника.

На исполнение в Старооскольское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о взыскании со строительной организации задолженности. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях невыполнения требований добровольно.

Но в установленный срок решение суда не исполнено. Тогда судебный пристав-исполнитель направил запросы в кредитные и регистрирующие организации. Получив положительные ответы, было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства на расчетных счетах организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Старооскольская строительная организация заплатила долг и штраф за несвоевременную оплату
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