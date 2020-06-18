2020-06-18T18:41:28+03:00
Происшествия

Убил и закопал: в Шебекинском округе старший брат убил младшего

Теперь преступнику придется провести 12 лет в колонии строгого режима
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Убил и закопал: в Шебекинском округе старший брат убил младшего.Убил и закопал: в Шебекинском округе старший брат убил младшего.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Следственный комитет РФ по Белгородской области собрал доказательства виновности 49-летнего жителя Шебекинского городского округа в убийстве. Старший брат убил младшего во время ссоры, а затем закопал труп. Судом эти доказательства признаны достаточными для вынесения приговора. Поскольку подсудимый имеет не снятую и непогашенную судимость за совершенное раньше убийство, приговором суда ему назначено наказание: 12 лет лишения свободы - с отбыванием в колонии особого режима.

Следствием и судом установлено, что в начале января 2020 года между двумя братьями, проживавшими в селе Батрацкая Дача, произошла словесная ссора. Младший потребовал от старшего брата покинуть дом и жить отдельно.

В ответ на это старший избил его, потом взял лопату и ударил черенком по голове. От полученной травмы 47-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Подсудимый вынес тело в овраг рядом с домом и закопал. 14 марта 2020 года тело погибшего в овраге обнаружили местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Старооскольская строительная организация заплатила долг и штраф за несвоевременную оплату
На вооружение белгородских добровольцев-пожарных поступило новое оборудование
Убил и закопал: в Шебекинском округе старший брат убил младшего
Фитнес-центры, бассейны, аквапарк и ледовые арены Белгородской области начнут работать с 20 июня
Компания в рамках программы лояльности «Больше» предлагает своим абонентам приобрести смартфоны Huawei со скидкой 15%
В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"
Подарок для врачей больниц Губкинского городского округа
Гости из столицы отныне могут свободно въезжать в Белгородскую область
В Губкине полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования
В Грайвороне Белгородской области спасатели пришли на помощь котенку
В Старом Осколе с территории сельхозпредприятия умыкнули семена зерновых
В Белгородской области по факту гибели семьи в ДТП возбудили уголовное дело
В Белгородской области водитель «БМВ» погиб, врезавшись в торговый центр
В Белгородском детском саду коронавирусом заболели двое малышей
Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля
В жару жители Разумного Белгородского района сидят без воды
У белгородских спасателей коронавирус не пройдет
Полиция установила личности погибших в страшном ДТП под Белгородом - среди них 9-летняя девочка
В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей
В Белгородской области произошло второе за сутки смертельное ДТП