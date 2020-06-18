Убил и закопал: в Шебекинском округе старший брат убил младшего

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:41:28+03:00

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Следственный комитет РФ по Белгородской области собрал доказательства виновности 49-летнего жителя Шебекинского городского округа в убийстве. Старший брат убил младшего во время ссоры, а затем закопал труп. Судом эти доказательства признаны достаточными для вынесения приговора. Поскольку подсудимый имеет не снятую и непогашенную судимость за совершенное раньше убийство, приговором суда ему назначено наказание: 12 лет лишения свободы - с отбыванием в колонии особого режима.

Следствием и судом установлено, что в начале января 2020 года между двумя братьями, проживавшими в селе Батрацкая Дача, произошла словесная ссора. Младший потребовал от старшего брата покинуть дом и жить отдельно.

В ответ на это старший избил его, потом взял лопату и ударил черенком по голове. От полученной травмы 47-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Подсудимый вынес тело в овраг рядом с домом и закопал. 14 марта 2020 года тело погибшего в овраге обнаружили местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU