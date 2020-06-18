Гости столицы отныне могут свободно въезжать в Белгородскую область

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:22:55+03:00

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На брифинге, который прошел в департаменте здравоохранения Белгородской области 18 июня, рассказали, что москвичи могут беспрепятственно въезжать в Белгородский регион. Отныне справка для въезда им не нужна. Также сообщили, что свою работу прекратят и пункты пропуска, которые были установлены в связи с опасностью коронавирусной инфекции на въездах в область. При этом учет тех, что приезжает в регионе, будет продолжен.

Такие перемены связаны с тем, что ряд регионов был убран из списка опасных из-за COVID-19. Послабления ввели и для москвичей, приезжающих в Белгородскую область.

Напомним, что ранее прибывшие в Белгородскую область из других опасных в плане COVID-19 регионов должны были иметь при себе одну из 3-х справок: о пребывании в обсерваторе, об отрицательном результате теста на коронавирус или о завершении лечения от COVID-19 и наличии антител. Во всех других случаях въезжающие в регион должны были отправиться на две недели на самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU