2020-06-18T19:07:44+03:00
Общество

На вооружение белгородских добровольцев-пожарных поступило новое оборудование

Ранцевые огнетушители удобны своей простотой
Ирина ТАРАСОВА
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На вооружение белгородских добровольцев-пожарных поступило новое оборудование. Фото пресс-службы МЧС Белгородской областиНа вооружение белгородских добровольцев-пожарных поступило новое оборудование. Фото пресс-службы МЧС Белгородской области
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В распоряжение добровольной пожарной охраны Шебекинского и Новооскольского городских округов, Корочанского и Волоконовского районов поступило 20 новых ранцевых огнетушителей РП-15 ЕРМАК. Ранцевые огнетушители используют для ликвидации лесных и ландшафтных пожаров, они удобны своей простотой, позволяют быстро и качественно воздействовать на очаг возгорания.

«Новое оборудование будет активно использоваться в тушении природных пожаров, которые ежегодно охватывают территорию региона весной и летом», - отметил заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Евгений Ковальногих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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