В Старом Осколе с территории сельхозпредприятия умыкнули семена зерновых

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:38:43+03:00

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В марте сотрудники одного из агропромышленных предприятий Старооскольского городского округа обнаружили пропажу около полутоны семян зерновых культур и трав на общую сумму более 300 тысяч рублей. О произошедшем они сообщили в полиции. По факту кражи, совершенной в крупном размере, следователи возбудили уголовное дело.

Оперативникам удалось выйти на след злоумышленников. В совершении преступления подозреваются работники предприятия - 46-летняя женщина и 45-летний мужчина.

По предварительным данным, они проникли на склад, сняв с ворот профильный лист. Семена злоумышленники погрузили в мешки, а затем вывезли на машине и продали местному фермеру. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU