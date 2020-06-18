2020-06-18T11:05:17+03:00
Происшествия

В Белгородской области водитель «БМВ» погиб, врезавшись в торговый центр

По предварительным данным, на опасном повороте мужчина не справился с управлением из-за слишком высокой скорости
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области в ДТП погиб мужчина. фото: скриншот видео.В Белгородской области в ДТП погиб мужчина. фото: скриншот видео.
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ДТП произошло утром 18 июня в Чернянском районе. За рулем «БМВ-Х5» находился 37-летний мужчина. На 58-м километре автодороги «Старый Оскол – Чернянка - Новый Оскол» он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в здание торгового центра.

- По предварительным данным, водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением, по участку дороги, обозначенному дорожными знаками 1.11 «Опасный поворот», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП автомобилист погиб. Сейчас на месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Белгородской области водитель БМВ погиб, врезавшись в здание торгового центра..Вероятно, водитель не справился с управлением из-за высокой скорости

ИСТОЧНИК KP.RU

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