2020-06-17T17:50:52+03:00
Происшествия

В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей

За вождение в нетрезвом виде нарушительница также лишилась прав
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиВ Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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На исполнении в отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району находилось исполнительное производство о взыскании административного штрафа. Штраф был назначен за невыполнение водителем требования о медицинском освидетельствовании на состояние опьянения. Кроме этого, белгородка лишилась водительских прав.

33-летняя жительница Белгорода, разъезжая в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «LADA Kalina», была остановлена сотрудниками Госавтоинстпекции. От медицинского освидетельствования нарушительница отказалась. Суд, рассмотрев дело, вынес решение о лишении водительских прав и взыскании штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Оплачивать задолженность по исполнительному производству она не торопилась, предупреждения о мерах принудительного исполнения игнорировала. Установив имущественное положение, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах нарушительницы закона.

В результате, задолженность по исполнительному производству, а также исполнительский сбор в размере 2100 рублей списаны со счета правонарушительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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