2020-06-17T15:19:48+03:00
Общество

На улице Щорса в Белгороде средь бела дня загорелся автомобиль

В салоне находился только водитель, к счастью, он не пострадал
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

17 июня, в 10 часов 11 минут, в Службу спасения-112 поступило сообщение о том, что на улице Щорса Белгорода загорелся автомобиль. На место пожара срочно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 2. Прибывшие на место огеборцы увидели, что автомобиль-такси «Рено Логан» охвачен пламенем. Во время загорания авто в автомобиле находился один водитель, без пассажиров. К счастью, он не пострадал.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и благодаря быстрым и грамотным действиям пожар был ликвидирован в 10 часов 18 минут. Огонь повредил моторный отсек транспортного средства. Предполагаемая причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям в жару особое внимание обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства.

Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У белгородских спасателей коронавирус не пройдет
Полиция установила личности погибших в страшном ДТП под Белгородом - среди них 9-летняя девочка
В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей
В Белгородской области произошло второе за сутки смертельное ДТП
Белгородскими росгвардейцами выявлены дикие наркотикосодержащие растения
Под Белгородом в жутком ДТП погибли три человека
На улице Щорса в Белгороде средь бела дня загорелся автомобиль
В Белгороде из дома по улице Преображенской выпала девушка
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
В Белгородском районе в багажнике авто обнаружили гражданина Нигерии
До 15% от стоимости недвижимости Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой
В Губкине пассажирка автомобиля пострадала, ударившись головой о лобовое стекло
Белгородские сотрудники МЧС спасли стрижа, запутавшегося в веревках
Лучшего белгородского директора определят в БелИРО
В Белгороде автоинспекторам пришлось догонять 19-летнего водителя без прав
Валуйский городской округ Белгородчины позеленел
В Белгородской области соседи выяснили отношения с помощью вил
В Белгородской филармонии пройдет онлайн-концерт ко Дню медика
Tele2 подготовила сеть к летнему сезону
В Белгородской области в автоавариях пострадало четырнадцать детей-пассажиров
В администрации города Белгорода — новый заместитель главы по экономике
На Белгородчине освободившимся из тюрьмы помогают наладить быт и трудоустроиться
Житель Нового Оскола украл с пенсионной карточки матери 330 тысяч рублей
После карантина большинство россиян будут искать подработку