На улице Щорса в Белгороде средь бела дня загорелся автомобиль

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:19:48+03:00

В салоне находился только водитель, к счастью, он не пострадал

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17 июня, в 10 часов 11 минут, в Службу спасения-112 поступило сообщение о том, что на улице Щорса Белгорода загорелся автомобиль. На место пожара срочно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 2. Прибывшие на место огеборцы увидели, что автомобиль-такси «Рено Логан» охвачен пламенем. Во время загорания авто в автомобиле находился один водитель, без пассажиров. К счастью, он не пострадал.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и благодаря быстрым и грамотным действиям пожар был ликвидирован в 10 часов 18 минут. Огонь повредил моторный отсек транспортного средства. Предполагаемая причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям в жару особое внимание обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства.

Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.

ИСТОЧНИК KP.RU