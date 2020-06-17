2020-06-17T16:19:50+03:00
Общество

Белгородскими росгвардейцами выявлены дикие наркотикосодержащие растения

270 кустов конопли росли в микрорайоне «Звездный» Белгородского района
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородскими росгвардейцами выявлены дикие наркотикосодержащие растения.Белгородскими росгвардейцами выявлены дикие наркотикосодержащие растения.Фото: "КП" Архив
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Во время оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2020» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области выявили очаг произрастания наркотикосодержащих растений. Больше 270 кустов дикорастущей конопли были обнаружены во время патрулирования микрорайона «Звездный» Белгородского района.

Каких-либо признаков культивирования не обнаружено. Наркотикосодержащие растения были уничтожены в присутствии участкового и понятых.

Правоохранители призывают жителей региона сообщать о ставших известными фактах распространения и употребления наркотических средств, а также культивирования наркотикосодержащих растений в очагах их дикого произрастания в полицию по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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