В Губкине пассажирка автомобиля пострадала, ударившись головой о лобовое стекло

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:11:06+03:00

По предварительным данным, водитель резко затормозил из-за того, что пропустил поворот

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в десятом часу вечера 16 июня на улице Победы в городе Губкине. Как сообщили в полиции, 49-летний водитель «Дэу Нексии» применил экстренное торможение, не требующееся для предотвращения ДТП.

По предварительным данным, мужчина пропустил поворот и, заметив это, резко остановился. В результате находившаяся на переднем сидении 36-летняя пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности, ударилась головой о лобовое стекло. Женщина получила травму. Ей потребовалась медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU