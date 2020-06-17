Белгородские сотрудники МЧС спасли стрижа, запутавшегося в веревках

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:52:27+03:00

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В Губкине Белгородской области на улице Белинского прохожие заметили, что под козырьком крыши четырехэтажного жилого дома №6 запутался в веревках стриж. Птица находилась очень высоко, и без специального оборудования добраться до нее было невозможно. Тогда очевидцы обратились за помощью к спасателям.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В течение нескольких минут на место прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №8 Главного управления МЧС России по Белгородской области. Огнеборцы при помощи автолестницы вызволили птицу из ловушки. «Спасательная операция» завершилась благополучно, стриж оказался на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU