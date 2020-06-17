Лучшего белгородского директора определят в БелИРО

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:25:36+03:00

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В БелИРО подведены итоги первого очного тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Директор года – 2020». Выбраны 4 участника финального этапа, набравшие наибольшее количество баллов: Светлана Будыкина, директор школы № 1 из Валуек; Наиля Чумак, директор Клименковской школы имени Таволжанского Вейделевского района; Николай Краснокутский, директор Головчинской школы Грайворонского района; Александр Миронов, директор Чуевской школы имени Чуева Губкинского городского округа.

Напомним, что первый очный тур конкурса включал в себя два испытания: «Директор-стратег» и «Управленческие кейсы». В ходе этих испытаний конкурсанты должны были продемонстрировать свою способность решать стратегические задачи управления, соотносить управленческие теории с практикой, уметь анализировать и представлять свою управленческую деятельность. Кроме того, участники конкурса должны были показать свои профессиональные компетенции и личностные качества в области проектирования управленческих решений.

В сентябре 2020 года состоится второй очный тур, который будет включать одно конкурсное испытание «Формула успеха». Это состязание будет проводиться на базе общеобразовательных организаций, руководство которыми осуществляют участники конкурса. Конкурсанты представят эффективные управленческие практики и покажут, как они реализуются в их учебных учреждениях.

Сентябрьские финальные испытания определят победителей регионального этапа конкурса

ИСТОЧНИК KP.RU