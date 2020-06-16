В Белгороде автоинспекторам пришлось догонять 19-летнего водителя без прав

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:34:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 15 июня сотрудники ГИБДД ОМВД России по Белгородскому району заметили в районе Сити Молла затонированную «семерку». По данным полиции, водитель по требованию инспекторов не остановился. Однако в ходе преследования автомобиль нарушителя удалось догнать. За рулем находился 19-летний парень, у которого прав никогда не было.

- Нарушить отказался предъявлять сотрудникам ГИБДД документы и оказал им сопротивление. В соответствии с законом «О полиции» в отношении него были применены физическая сила и специальные средства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении парня составили сразу три административных материала – за тонировку, за невыполнение требования об остановке и за вождение без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU