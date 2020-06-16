2020-06-16T19:34:01+03:00
Происшествия

В Белгороде автоинспекторам пришлось догонять 19-летнего водителя без прав

В отношении парня составили сразу три административных материала
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде полицейские гонялись за водителем без прав.В Белгороде полицейские гонялись за водителем без прав.Фото: "КП" Архив
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Вечером 15 июня сотрудники ГИБДД ОМВД России по Белгородскому району заметили в районе Сити Молла затонированную «семерку». По данным полиции, водитель по требованию инспекторов не остановился. Однако в ходе преследования автомобиль нарушителя удалось догнать. За рулем находился 19-летний парень, у которого прав никогда не было.

- Нарушить отказался предъявлять сотрудникам ГИБДД документы и оказал им сопротивление. В соответствии с законом «О полиции» в отношении него были применены физическая сила и специальные средства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении парня составили сразу три административных материала – за тонировку, за невыполнение требования об остановке и за вождение без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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