В Белгороде автоинспекторам пришлось догонять 19-летнего водителя без прав
Вечером 15 июня сотрудники ГИБДД ОМВД России по Белгородскому району заметили в районе Сити Молла затонированную «семерку». По данным полиции, водитель по требованию инспекторов не остановился. Однако в ходе преследования автомобиль нарушителя удалось догнать. За рулем находился 19-летний парень, у которого прав никогда не было.
- Нарушить отказался предъявлять сотрудникам ГИБДД документы и оказал им сопротивление. В соответствии с законом «О полиции» в отношении него были применены физическая сила и специальные средства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
В отношении парня составили сразу три административных материала – за тонировку, за невыполнение требования об остановке и за вождение без прав.
ИСТОЧНИК KP.RU