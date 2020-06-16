2020-06-16T17:38:02+03:00
Общество

В Белгородской области соседи выяснили отношения с помощью вил

Давний конфликт закончился возбуждением уголовного дела
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Шебекинцы выяснили отношения с помощью вил.Шебекинцы выяснили отношения с помощью вил.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Между соседями сложились неприязненные отношения. Очередной конфликт закончился вызовом полиции. По предварительным данным, в ходе выяснения отношений 62-летний мужчина схватил вилы и стал угрожать физической расправой своему 64 летнему оппоненту.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении пожилого мужчины, применившего не по назначению сельхозинвентарь, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ее санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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