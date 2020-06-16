16 Июнь 2020 2020-06-16T14:00:01+03:00

Житель Нового Оскола украл с пенсионной карточки матери 330 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

Приговором районного суда он признан виновным в мошенничестве

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Следствие установило, что 60-летний мужчина воспользовался банковской картой, на которую приходила пенсия его умершей матери. В течении 10 месяцев он воровал деньги с карточки, причинив Пенсионному Фонду ущерб в размере 330 тысяч рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства (?) и назначил подсудимому наказание в виде полутора годов ограничения свободы. Судом с осужденного в пользу Фонда взыскана сумма причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU