Валуйский городской округ Белгородчины позеленел

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:27:59+03:00

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В Валуйском городском округе в рамках проекта «Организация работ по вертикальному озеленению придорожных территорий Валуйского городского округа» проведено озеленение придорожной территории отремонтированной в 2019 году автодороги. По эскизным проектам для озеленения остановочных павильонов села Казинка изготовлено два деревянных вазона. В них высажен девичий виноград пятилисточковый. При въезде в село Казинка высажена сирень двух сортов: белая сирень «Галина Уланова» и обыкновенная сирень «Виктор Лемуан».

ИСТОЧНИК KP.RU