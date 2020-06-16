Валуйский городской округ Белгородчины позеленел
В селе Казинка высажены сирень «Галина Уланова», «Виктор Лемуан» и девичий виноград
Валуйский городской округ Белгородчины позеленел. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Валуйском городском округе в рамках проекта «Организация работ по вертикальному озеленению придорожных территорий Валуйского городского округа» проведено озеленение придорожной территории отремонтированной в 2019 году автодороги. По эскизным проектам для озеленения остановочных павильонов села Казинка изготовлено два деревянных вазона. В них высажен девичий виноград пятилисточковый. При въезде в село Казинка высажена сирень двух сортов: белая сирень «Галина Уланова» и обыкновенная сирень «Виктор Лемуан».
ИСТОЧНИК KP.RU