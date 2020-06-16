2020-06-16T18:27:59+03:00
Общество

Валуйский городской округ Белгородчины позеленел

В селе Казинка высажены сирень «Галина Уланова», «Виктор Лемуан» и девичий виноград
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Валуйский городской округ Белгородчины позеленел. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаВалуйский городской округ Белгородчины позеленел. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

В Валуйском городском округе в рамках проекта «Организация работ по вертикальному озеленению придорожных территорий Валуйского городского округа» проведено озеленение придорожной территории отремонтированной в 2019 году автодороги. По эскизным проектам для озеленения остановочных павильонов села Казинка изготовлено два деревянных вазона. В них высажен девичий виноград пятилисточковый. При въезде в село Казинка высажена сирень двух сортов: белая сирень «Галина Уланова» и обыкновенная сирень «Виктор Лемуан».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24