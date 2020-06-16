После карантина большинство россиян будут искать подработку

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:09:25+03:00

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Три четверти респондентов - в возрасте 18-60 лет с доходом 30-60 тысяч рублей - намерены найти себе дополнительный источник дохода. И 75% наших сограждан поддерживают идею введения в стране безусловного базового дохода, гарантированного государством. Самый высокий процент одобрения ежемесячных выплат фиксированной суммы каждому гражданину — в Южном (86%) и Северо-Кавказском (79%) федеральных округах. Наиболее высокая доля противников - в Сибирском (20%) и Центральном (19%) федеральных округах, в Москве и Московской области (18%).

Главными минусами называют слишком большие расходы государства, уменьшение стимула работать и возможное усиление притока мигрантов. Среди его опасностей также называли рост инфляции и угрозу того, что «богатые станут еще богаче».

Главные же плюсы - помощь в решении проблемы бедности, возможность создать людям условия для занятия тем, чем они хотят заниматься, а не тем, чего требует рынок, а также снижение экономического неравенства и уровня преступности. Кроме того, надежда на повышение рождаемости и снижение количества самоубийств.

Львиная доля респондентов согласны, чтобы безусловный доход был на уровне прожиточного минимума. Большинство при его получении продолжат работать. Ну а для счастья и уверенности в себе базовый доход может быть не больше 20-30 тысяч рублей в месяц, - обобщают полученные ответы аналитики ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».