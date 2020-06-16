2020-06-16T11:53:20+03:00
Общество

Мэрия Белгорода потратит на такси за полгода 3 миллиона рублей

Вызывать для поездок планируют седаны и минивэны
Ирина ТАРАСОВА
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Мэрия Белгорода потратит на такси за полгода 3 миллиона рублей.Мэрия Белгорода потратит на такси за полгода 3 миллиона рублей.Фото: "КП" Архив
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На сайте госзакупок мэрия Белгорода разместила заявку на оказание транспортных услуг. Часть сотрудников администрации, которые ездили раньше служебным транспортом, теперь будут ездить на такси. Минимальная стоимость поездки оценена в 124 рубля. Вызывать планируют седаны и минивэны вместимостью не менее 14 пассажиров.

Указано, что подрядчик будет нести ответственность за внешний вид водителя. А сами водители не должны распространять информацию, которую могут получить в ходе поездки. Салон автомобиля-такси должен быть комфортным, летом – прохладным, зимой – теплым. В стоимость поездки входит подача автомобиля, 5 минут ожидания и сама поездка. За каждый дополнительный километр предусмотрена доплата в размере 15 рублей.

Деньги для поездом чиновников мэрия планирует взять из городского бюджета. Аукцион пройдет 23 июня 2020 года, заявки на его участие перестанут принимать накануне проведения аукциона.

Всего мэрия рассчитывает сэкономить до 20% на поездках чиновников на такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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